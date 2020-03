Koronavirus interneti də “vurdu”: “YouTube” və “Netflix” keyfiyyəti azaldır

Koronavirus Avropada internetin sürətinə də təsir edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Reuters” məlumat yayıb.

Bildirilib ki, pandemiya səbəbindən Avropa Birliyində bir çox işlər evdən internet vasitəsilə görüldüyü üçün sürət aşağı düşüb.

Bu səbəbdən “Alphabet INC” “YouTube” platformasına videoların keyfiyyətinin aşağı salınması ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Çünki videolar internet trafikinin əhəmiyyətli hissəsini təşkil edir.

Qeyd edək ki, anoloji addımı daha əvvəl “Netflix” şirkəti də atıb. Artıq bu platforma yüksək keyfiyyətli (HD və UHD) videoların nümayişini dayandırıb.

