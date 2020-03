ABŞ vitse-prezidenti Mayk Pensin ofisindəki işləyənlərin birində koronavirus aşkarlanıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, hazırda bu şəxsin ətrafındakı insanlar da müayinə edilir.

Qeyd edək ki, ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) martın 21-nə olan məlumatına görə, dünya üzrə koronavirusa yoluxanların ümumi sayı 234 minə çatıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.