Böyük Britaniyada son sutka ərzində koronavirusa 714 nəfər yoluxub.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, bununla da krallıq üzrə virusa yoluxanların ümumi sayı 3983 nəfərə çatıb.

Bildirilib ki, martın 20-də 66 min 976 nəfərdən test nümunələri götürülüb. Onlardan 62 min 993 nəfərində yoluxma aşkarlanmayıb. 3983 nəfərin diaqnozu isə pozitiv olub.



