Abşeron rayonunda 17 yaşlı oğlan bıçaqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Saray qəsəbəsində baş verib. 2003-cü il təvəllüdlü Nəbiyev Toğrul Aydın oğlu tanışı ilə mübahisə zamanı bıçaqlanıb.

Yaralı boyun və qarın nahiyəsinin kəsilmiş-deşilmiş xəsarətləri ilə 3 saylı şəhər xəstəxanasına yerləşdirilib.(Apa)

