ABŞ-ın Nyu-Cersi ştatında 73 yaşlı Qreys Fasko və üç uşağı bir həftə içində koronavirusun qurbanı olub.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, qadının 11 övladı və 27 nəvəsi var. Bildirilir ki, əvvəlcə 55 yaşında oğlu və qızı dünyasını dəyişib, sonra isə Qreys özü ölüb. Qadının vəziyyəti ağır olduğundan uşaqların ölümündən xəbəri olmayıb. Daha sonra onun üçüncü övladı da koronavirusdan vəfat edib.

