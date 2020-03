"Taliban" polis bölməsinə hücum edib, onlarla ölü var

"Taliban" hərəkatı silahlıları Əfqanıstanın Zabul əyalətində polis bölməsinə hücum edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hücum nəticəsində təhlükəsizlik qüvvələrinin 20-dən çox əməkdaşı həlak olub. Qubernator administrasiyasının mətbuat katibi Gül İslam Siyal "Anadolu" agentliyinə bildirib ki, hücumu təhlükəsizlik qüvvələri sıralarına girmiş altı “talibançı” təşkil edib.

“Təhlükəsizlik qüvvələri ciddi itkilərə məruz qalıb, amma dəqiq say hələlik məlum deyil”, - o deyib.

Eyni zamanda yerli şuranın sədri Ata Can Hakbayan da təsdiq edib ki, hücum nəticəsində təhlükəsizlik qüvvələrinin 20-dən çox əməkdaşı həlak olub.

Onun sözlərinə görə, “talib”lər hücumdan sonra polis bölməsindən silah ələ keçirərək qaçıblar.

"Taliban" hadisəni şərh etməyib.(Report)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.