Gəncədə qadın dərmandan zəhərlənib.

Metbuat.az bildirir ki, hadisə şəhərin Cavad Xan qəsəbəsində qeydə alınıb. Belə ki 1987-ci il təvəllüdlü Sadıqova Məlahət Nürəddin qızı zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirib.

Dərhal qadına lazımı tibbi yardım göstərilib, vəziyyətin orta ağır olduğu bildirilir. Məlumata görə qadın həyat yoldaşının psixotrop dərmanlarını içib, onun hansı səbəbdən dərman içməsi məlum deyil. Hadisə ilə bağlı polisə məlumat verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.(Apa)

