Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) baş katibi Tedros Adhanom təşkilatın İsveçrədəki mərkəzində internet üzərindən mətbuat konfransı keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tedros Adhanom gənclərin də koronavirusa yoluxa biləcəklərini, hətta ölümlə nəticələnə biləcəyini qeyd edib:

"Məğlubedilməz deyilsiniz. Bu virus həftələrlə xəstəxanada qalmağınıza səbəb ola bilər və sizi öldürə bilər"

Mənbə: bbc.com

