İtaliyada yeni növ koronavursdan ölənlərin sayı daha 627 nəfər artaraq 4032 olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkədə virusa yoluxma halları getdikcə artmaqdadır və virus nəzarətdən çıxıb. Ölüm hallarına görə ölkədə tabut çatışmazlığı meydana gəlib. Virusa yoluxanların küçədə yıxılıb öldüyü görüntülər isə ölkədə vəziyyətin nə dərəcədə olduğunu göstərib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

Mənbə: haberler.com

