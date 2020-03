İspaniyanın “Espanyol” futbol klubunun yarımmüdafiəçisi U Ley koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sport.es nəşri xəbər yayıb.

Klub rəsmi şəkildə bəyan edib ki, altı futbolçuda test müsbət nəticə verib. Bununla belə, onların adları açıqlanmayıb. Mənbə bildirib ki, yoluxanlardan biri çinli Leydir. Bundan başqa, Leandro Kabrerada COVID-19-a yoluxma təsdiqlənib.

Beləliklə, U Ley ilk çinli idmançıdır ki, koronavirusa yoluxduğu məlum olub.(oxu.az)

