"Hamı çarəsizdir, heç kim qarşısını ala bilmir" - İtaliyada həkim işləyən azərbaycanlı

Dünyanı cənginə alan koronavirus pandemiyasından ən çox əziyyət çəkən ölkə İtaliyadır.

Metbuat.az xəbər verir ki, 15 ildir İtaliyada həkim kimi çalışan həmyerlimiz Bahar Yusifzadə pandemiya ilə bağlı "azxeber.com"a müsahibə verib. O deyib ki, Milanda yaşayır və orada vəziyyət çox gərgindir:

"İtalyanın Milan şəhərində yaşayıram. San Rafael hospitalının kardiologiya şöbəsində həkiməm. Hazırda İtaliyanın şimal bölgəsində virusla bağlı ən kritik vəziyyətdir. Koronovirus ilk dəfə olaraq elə bu əyalətdə başladı. Dəqiq hesablamalara görə burada virusa yoluxanların sayı 41 mindir. Milanın ətrafında olan bölgələrdə yaşlı əhalinin sayının çox olması ilə əlaqədar ölənlərin sayı daha çoxdur”.

Bahar Yusifzadə koronavirusun İtaliyada nəyə görə bu qədər geniş yayılmasından da danışıb:

"Koronavirus ilk dəfə yayılanda heç kəs bu qədər ciddi olacağına inanmırdı. Burada heç kim onu ciddiyə almadı, hamı zarafatla qarşıladı. İndi isə heç kim qarşısını ala bilmir, hər kəs çarəsizdir. Mən düşünürəm ki, virus haqda məlumat olan zaman karantin rejimi elan olunmalı idi. O zaman bu qədər ölüm olmazdı”.

Bahar Yusifzadə Azərbayxan xalqına da müraciət edib:

"Azərbaycan dövləti çox gözəl işlər görür, önləyici tədbirlər görür. İtaliyada bunu etmədilər, çox gec qaldılar. Mən sadəcə xalqımıza deyirəm ki, özlərinə karantin etsinlər, evdən bayıra çıxmasınlar. Mən sizin qədər şanslı deyiləm, işimə görə hər gün xəstəxanaya getməliyəm. Evdə otursaz, xəstəlik geniş yayılmaz. Buradakı tələbələrə də deyirəm ki, Azərbaycana dönmək lazım deyil. Onsuzda dönən kimi karantində qalacaqsız, ondansa burada evinizdə qalın”.

