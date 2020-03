Maraqlı görüntülər Çinin Yunnan əyalətində qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Koronavirusa görə insanların küçələrdə olmamasından istifadə edən fillər çay bağçalarına giriblər. 14 fildən ibarət sürü bir müddət sonra bağçada yuxuya gediblər. Buna səbəb kimi onların bağçada olan alkoqollu maddələri içdikləri göstərilib. Fotolar sosial şəbəkələrdə böyük marağa səbəb olub.

Həmin fotoları təqdim edirik:

Mənbə: DailyMail

