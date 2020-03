Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət elan oluna bilər

Gürcüstan hakimiyyəti koronavirusun yayılması ilə əlaqədar bir ay müddətinə fövqəladə vəziyyətin elan edilməsi tələbi ilə çıxış edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ölkənin baş naziri Giorgi Qaxaria bildirib. Onun sözlərinə görə, bu vəziyyət aprelin 21-dək qüvvədə olacaq.



"Gürcüstan prezidentini bir ay müddətinə fövqəladə vəziyyətin tətbiq edilməsi ilə bağlı qərarı qəbul etməyə çağırırıq"-deyə, baş nazir qeyd edib.



Gürcüstanda fövqəladə vəziyyətin elan edilməsi ilə bağlı qərarı parlament qəbul edir. Parlamentin bu gün xüsusi iclası keçirəcək.

