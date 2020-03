Martın 21-də Nazirlər Kabinetində operativ qərargahın növbəti iclası keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, iclasda koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması ilə bağlı hazırkı vəziyyət təhlil olunub, səhiyyə sahəsində görülməli işlər, tətbiq olunmuş məhdudiyyətlərin ilkin nəticələri və digər məsələlər müzakirə edilib, həyata keçiriləcək vəzifələrə dair tapşırıqlar verilib.

