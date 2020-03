Rusiyanın "Rospotrebnadzor" laboratoriyalarında koronavirusla bağlı 156 mindən çox tədqiqat aparılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qurumun mətbuat xidmətindən məlumat verilib.



"Martın 20-nə olan məlumata görə, yeni növ infeksiya ilə bağlı "Rospotrebnadzor"un laboratoriyalarında 156 016 mindən çox tədqiqat aparılıb".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.