Paytaxtda ölüm hadisəsi baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Bakı şəhər sakini Elxan Abbasov yarımtikilidən yıxılıb.

O, hadisə yerində vəfat edib.

Qeyd edək ki, E.Abbasov “Veysəloğlu” şirkətinin maliyyə direktoru vəzifəsində çalışırdı.

