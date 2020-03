Türkiyə koronavirus təhlükəsi ilə əlaqədar daha 46 ölkəyə uçuşları dayandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Mülki Aviasiya Baş İdarəsi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, bununla da Türkiyənin hava əlaqəsini kəsdiyi ölkələrin sayı 68-ə çatıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.