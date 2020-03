Xalq artisti Zaur Rzazadə karantinə alınıb.

Metbuat.az news24.az-a istinadən xəbər verir ki, Zaur Rzazad bugünlərdə İtaliyadan qayıdıb. Sənətçi 14 günlük karantinaya alınıb.

