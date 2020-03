İşçi qrupların tərkibi təsdiqləndi - VACİB XƏBƏR

Baş Nazir Əli Əsədov “Koronavirus (COVID-19) pandemiyasının və bundan irəli gələrək dünya enerji və səhm bazarlarında baş verən kəskin dalğalanmaların Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatına, makroiqtisadi sabitliyə, ölkədə məşğulluq məsələlərinə və sahibkarlıq subyektlərinə mənfi təsirinin azaldılması ilə bağlı yaradılmış İşçi qrupların tərkibinin təsdiq edilməsi barədə” sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncama əsasən, Koronavirus pandemiyanın Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatına təsirini qiymətləndirmək üçün İqtisadiyyat nazirinin rəhbərliyi ilə yaradılmış İşçi Qrupun aşağıdakı tərkibi təsdiq edilib:



İşçi Qrupun üzvləri



Azərbaycan Respublikası Maliyyə nazirinin müavini



Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi nazirinin müavini



Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı nazirinin müavini



Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət nazirinin müavini



Azərbaycan Respublikası Energetika nazirinin müavini



Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar nazirinin müavini



Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər nazirinin müavini



Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri



Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyinin sədri



Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin müavini



Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi sədrinin müavini



Bakı Nəqliyyat Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri



Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının sədrinin müavini



Azərbaycan Respublikası Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri



“Azərbaycan Hava Yolları” QSC-nin vitse-prezidenti



“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin sədr müavini



“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin sədr müavini



Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Milli Konfederasiyasının prezidenti.



Bundan əlavə, Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən koronavirus pandemiyasından zərər çəkməsi ehtimal olunan sahibkarlıq subyektlərinə dövlət dəstəyi üçün müvafiq təkliflər hazırlanması məqsədilə Maliyyə nazirinin rəhbərliyi ilə yaradılmış İşçi Qrupun aşağıdakı tərkibi təsdiq edilib:



İşçi Qrupun rəhbərinin müavini



Maliyyə nazirinin müavini



İşçi Qrupun üzvləri



Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat nazirinin müavini



Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi nazirinin müavini



Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirinin müavini



Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman nazirinin müavini



Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət nazirinin müavini



Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyinin sədri



Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin müavini



Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının sədrinin müavini



Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidenti



Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun İcraçı direktorunun müavini



İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti rəisinin müavini



BP Eksploreyşn (Kaspian Si) Ltd şirkətinin nümayəndəsi.



Koronavirus pandemiyasının Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatına ehtimal olunan mənfi təsirindən ölkədə yarana biləcək məşğulluq problemlərinin və sosial problemlərin həlli məqsədilə müvafiq təkliflərin hazırlanması üçün Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi nazirinin rəhbərliyi ilə yaradılmış İşçi Qrupun aşağıdakı tərkibi təsdiq edilib:



İşçi Qrupun üzvləri



Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi



Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat nazirinin müavini



Azərbaycan Respublikası Maliyyə nazirinin müavini



Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər nazirinin müavini



Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı nazirinin müavini



Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi sədrinin müavini



Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının sədrinin müavini



Azərbaycan Respublikası Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri



Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Milli Konfederasiyasının prezidenti



Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri.



Koronavirus pandemiyası şəraitində Azərbaycan Respublikasında makroiqtisadi sabitliyin qorunub saxlanması məqsədilə əlavə tədbirlər görülməsinə dair təkliflərin hazırlanması ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının sədrinin rəhbərliyi ilə yaradılmış İşçi Qrupun aşağıdakı tərkibi təsdiq edilib:



İşçi Qrupun üzvləri



Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat nazirinin müavini



Azərbaycan Respublikası Maliyyə nazirinin müavini



Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi nazirinin müavini



Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi sədrinin müavini



Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun icraçı direktorunun müavini



Azərbaycan Banklar Assosiasiyasınnı sədri.



Tərkibləri təsdiq edilən işçi qrupların işinə digər dövlət orqanlarının (qurumlarının) və özəl qurumların nümayəndələri cəlb edilə bilər.



Qeyd edək ki, 4 işçi qrupunun yaradılması Prezident İlham Əliyevin “Koronavirus (COVID-19) pandemiyasının və bundan irəli gələrək dünya enerji və səhm bazarlarında baş verən kəskin dalğalanmaların Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatına, makroiqtisadi sabitliyə, ölkədə məşğulluq məsələlərinə və sahibkarlıq subyektlərinə mənfi təsirinin azaldılması ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında” 2020-ci il 19 mart tarixli sərəncamında nəzərdə tutulub. Baş Nazirin sərəncamı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamını icra etmək məqsədi ilə imzalanıb.

