Türkiyədə koronavirus təhlükəsi ilə əlaqədar yaşı 65 və daha yuxarı olan vətəndaşlara evlərindən çıxmağa müvəqqəti olaraq qadağa qoyulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) məlumat yayıb. Bildirilib ki, qadağa sabahdan etibarən tətbiq ediləcək.



Bundan başqa, xroniki xəstəlikləri olan şəxslərin də evdən çıxmasına icazə verilməyəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.