İtaliyada bir gündə 793 nəfər koronavirusdan öldü - Dünya üzrə son statistika

İtaliyada koronavirusdan ölənlərin sayı 4825 nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İtaliyanın Mülki müdafiə departamentinin müdiri Ancelo Borrelli bildirib.



Onun sözlərinə görə, ölkədə son sutka ərzində 793 nəfər ölüb. Virusa yoluxanların sayı isə 6557 nəfər olub. Ümumilikdə isə İtaliyada koronavirusa yoluxanların sayı 53 min 578-ə çatıb.

Qeyd edək ki, bu dəqiqəyə olan məlumata görə, dünya üzrə 297 min 455 nəfər yeni növ koronavirusa yoluxub, 12 min 775 nəfər dünyasını dəyişib. Son sutka ərzində virusa yoluxanların sayı isə 21 min 908 nəfər olub. Onlardan 1395 nəfər vəfat edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.