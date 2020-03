İspaniya La Liqasında mübarizə aparan "Espanyol" klubunun çinli futbolçusu U Ley koronavirusa yoluxub.

Azvision.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, 28 yaşlı futbolçusunun koronavirus testi müsbət çıxıb. Onun hazırda karantində olduğu açıqlanıb.

