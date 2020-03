Koronavirus (COVİD-19) infeksiyasının necə yayılması ilə bağlı növbəti maarifləndirici video-çarx hazırlanıb.

"Özümüzü təhlükəli virusdan necə qoruya bilərik? Bunun üçün nə etməliyik?" , - deyə sual edirsinizsə, təqdim etdiyimiz videonu izləməklə ətraflı məlumat ala bilərsiniz.





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.