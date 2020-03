İran 7-10 gün ərzində koronavirusa qarşı dərmanı istifadəyə verəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Qida və Dərman idarəsinin rəhbəri Məhəmməd Rza Şanesaz açıqlama verib. O bildirib ki, dərman tamamilə yerli istehsaldır:

"Dərmanın testləri uğurla başa çatdı. Bəzi xəstələr üzərində test edildi və istifadəyə verilməsi üçün icazələr alındı".

Qeyd edək ki, İranda koronavirusdan 600-ə qədər insan həyatını itirib. 20 mindən çox insan virusa yoluxub.(publika.az)

