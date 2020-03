Gürcüstanda koronavirusa yoluxanların sayı 54 nəfərə çatıb.

Bu barədə Metbuat.az Gürcüstan KİV-lərinə istinadən xəbər verir.



Bildirilir ki, hazırda 1966 nəfər karantində saxlanılır. Virusa yoluxanlardan 259-u stasionar nəzarətdədir.



Qeyd olunub ki, koronavirusa yoluxanlardan bir nəfər sağlaraq evə buraxılıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.