Ukraynada avtobusda öskürən şəxs döyülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb öksürən şəxsin avtobusdan düşmək istəməməsi olub.



Beklə ki, koronavirus daşıyıcısı olduğu zənn edilən şəxsin davamlı öskürməsindən sonra sərnişinlər onun avtobusdan düşməsini tələb ediblər. Lakin həmin şəxs bundan imtina edib. Bundan sonra sərnişilərlə həmin şəxs arasında dava olub. Nəticədə adı açıqlanmayan şəxs ddöyülərək avtobusdan düşürülüb.



