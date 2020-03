"Fil Agency" MMC Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fonduna ianə ayırdı

Agentlik bütün kiçik və orta sahibkarlara möhkəm olmağa və dövlətimizə dəstək olmağa çağırış etdi.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 19 Mart 2020-ci il tarixli Fərmanı ilə ölkədə koronavirus infeksiyasına qarşı preventiv addımlar atılması və mübarizə tədbirlərinin gücləndirilməsi məqsədilə Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fondu yaradılıb.

Agentlikdən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, “Fil Agency” MMC Cənab prezidentin çağırışını qəbul edərək, Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fonduna 500 AZN dəyərində ianə ayırıb. Bundan əlavə, bildirilib ki, Mart ayında əməkdaşlarının sağlamlıq və bayram xərclərini nəzərə alaraq hər birinə əmək haqqının 10%-dək miqdarında maddi mükafat ayrılmışdır.

“Reklam agentliyi olaraq dünyadakı və ölkəmizdəki iqtisadi prosesləri yaxından izləyirik. İnanırıq ki, ÜST və Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın tövsiyələrinə riayət edərək bu çətinliyin öhdəsindən gələcəyik.

Agentliyimiz 15 martdan etibarən onlayn şəkildə fəaliyyətini davam etdirir. Hamımız #evdəyik və həmvətənlərimizi #evdəqal-mağa, gigiyena qaydalarına riayət etməyə çağırırıq.Həmçinin, xidmət göstərdiyimiz şirkətlərə də koronavirusla mübarizə istiqamətində dijital həllər təklif etmiş, vətəndaşları bu istiqamətdə düzgün istiqamətləndirmək üçün maarifləndirici məzmunlar hazırlamışıq.

Bildirmək istəyirik ki, FİL AGENCY MMC olaraq dövlətimizin və xalqımızın hər zaman yanındayıq. Koronavirus ilə bağlı dövlətimizin atdığı bütün addımları, qərarları həssaslıqla izləyirik, qərarları icra etməyə davam edirik. Bütün kiçik və orta sahibkarları da möhkəm olmağa və dövlətimizə dəstək olmağa çağırırıq. ”, - deyə agentliyin rəhbəri Aysel Cəbrayılova bildirib.

