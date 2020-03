Türkiyənin İzmir bölgəsində koronavirusa yoluxan xəstənin dəfn edilən zamanı çəkilən videosu yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, videoda göründüyü kimi xəstə sellofana bükülərək xüsusi qaydada dəfn edilib. Bu zaman onun yaxınları məzara yaxın buraxılmayıb. Meyit xüsusi geyimdə olan insanlar tərəfindən dəfn edilib.

Ətraflı videoda izləyə bilərsiniz:

