Bakıda bu şirkətin xidmətləri pulsuz oldu - Koronavirusa görə

E-muhasibat.az MMC şirkəti koronavirus pandemiyası ilə bağlı vəziyyəti nəzərə alaraq cari rüb ərzində bütün xidmətləri pulsuz icra edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə şirkət yayımladığı elanda bildirilir.

Elanda qeyd olunur: "Bildiyiniz kimi "COVID-19" ilə əlaqədar bir cox dövlət orqanları işləmir. Aprel ayının 20-i vergi və digər dövlət qurumlarının hesabatlarının son günüdür. Evdən çıxmadan cərimələrə məruz qalmamaq və hesabatlarınızın vaxtında və dəqiq tərtibatı üçün bizə müraciət edə bilərsiniz. Bunun üçün bizim Whatsapp nömrəmizə (051-250-53-53) məlumatları göndərməyiniz kifayətdir:

1. İstifadəçi kodu, Parol ,Şifrə

2. Asan nömrə və ID-si

3. Rüb ərzində dövrüyyəniz"

