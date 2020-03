Koronavirus ağ ciyərləri bu hala salır - ÇİNLİ ALİMLƏR AÇIQLADI

Çinli mütəxəssislər koronavirusdan sağalan şəxslərin ağciyərlərindən götürülən nümunələri analiz ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, analiz nəticəsində koronavirusun ağciyərlərə qalıcı zərbə vurğudu aşkar edilib. Belə ki, çinli mütəxəssislər koronavirusdan sağalmış 140 şəxsin ağ ciyərlərindən götürülən nümunlər üzərində araşdırma aparıblar.

Analizin nəticələrinə əsasən, sağalmış insanların ağ ciyərlərində su və şüşəyəbənzər hissəciklər aşkarlanıb. Araşdırma zamanı o da bəlli olub ki, bu zədə qalıcıdır. Eyni zamanda, xəstəlikdən sağalanların ağ ciyərlərinin funksiyalarının azaldığı da təsbit olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.