İraqın şimalında Hakruk bölgəsində 5 PKK terrorçusu zərərsizləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.



Bölgədə əməliyyatların davam etdiyi qeyd olunub və terrorçuların zərərsizləşdirilmə anını əks etdirən video yayımlanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.