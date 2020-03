Azərbaycanın “ruhlar şəhəri”ndən son görüntü - FOTO

İranın Şərqi Azərbaycan əyalətinin mərkəzi olan Təbriz yeni tip koronavirus tədbirlərinə görə "ruhlar şəhəri"nə çevrilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin "Xəbərlər" qəzetində bildirilib.

"Ölkənin ən önəmli şəhələrindən olan Təbrizdə bu vaxta qədər 750-dən çox insan koronavirusa yoluxub, onlardan 72-si həyatını itirib. Koronavirusa görə ticarət və sənaye mərkəzlərinin fəaliyyəti iflic olub. Hətta Novruz bayramı günü də şəhərdə çox az sayda əhali görünüb", - məlumatda qeyd edilib.(axar.az)

