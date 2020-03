Müğənni İlhamə Qasımova koronavirusa görə karantinə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ifaçı özünün "İnstagram" səhifəsində paylaşım edib.

Amerikada yaşayan sənətçi Bakıya bu gün gəldiyini və karantinə alındığını yazıb:

"Aeroportda analiz götürdülər. Hazırda karantindəyəm. Hər şey çox gözəldir”.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.