Braziliyadan Portuqaliyaya gedən gəmi karantinə alınıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, göyərtəsində 1338 sərnişin olan gəmi koronavirus təhlükəsi ilə əlaqədar Lissabon limanında karantində saxlanılır.

