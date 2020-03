Koronavirusu adi qripdən ayıran 6 fərqə DİQQƏT!

Qrip və koronavirusu, bir-birlərinə bənzər simptomlara malikdir. Ancaq iki virus növünün bir-birindən çox fərqli təsirləri var. Ümumdünya Sağlamlıq Təşkilatı, qrip və koronavirusu arasındakı 6 fərqi açıqladı.

Koronavirusu qripdən daha yavaş yayılır

Yayılma sürəti iki virus növü arasında ən əhəmiyyətli fərqi meydana gətirir. Qrip virusu çox qısa bir inkibasiya dövrü keçirir və sürətli bir formada çoxalır. Ümumdünya Sağlamlıq Təşkilatı, qrip virusunun çoxalma sürətinin üç günə yaxın olduğunu, koronavirusunun isə 5 ilə 6 gün olduğunu açıqladı.

Dəri vasitəsi ilə yoluxma

Dəri vasitəsi ilə yoluxma, bir virusun ev bir hüceyrəyə girdikdən sonra törəyərək ətrafa yayılmasıyla meydana gəlir. Bəzi insanlar, koronavirusuna tutulduqdan sonrakı ilk iki gün ərzində simptomları göstərmədən əvvəl dəriləri yoluyla virusları yaymağa başlayırlar. Qrip virusunda isə simptomlar ortaya çıxdıqdan iki gün sonra dəri yoluyla virusun yayılması başlayır.

İkinci dərəcəli infeksiyalar

Koronavirusu məşhur bir şəkildə ikinci dərəcəli infeksiyalara da səbəb olur. Qrip isə ümumiyyətlə sətəlcəmə səbəb ola bilir. Ancaq qrip xəstələrinin ikincil bir infeksiyaya tutulmaları çox nadir olaraq görülür.

Koronavirusu yetkinlər vasitəsilə yayılır

Koronavirusu yetkinlərin bir-birlərinə təması ilə yayılır. Xəstəlik bu səbəblə yaşlıları və yetkinləri uşaqlardan daha çox təsir edir. Vaşinqton Postun nəşr etdiyi bir hesabata görə uşaqlar, koronavirusunun ən pis təsirlərindən təbii olaraq qorunur.

Koronavirusu qripdən daha ölümcüldür

Koronavirusunun indiyə qədər təsbit edilən ölüm nisbəti 3% ilə 4% arasında dəyişir. Bu hadisələrin ədədlərə köçürülməsi koronavirusunun ölüm nisbətini sala bilər. Qrip virusunun ölüm nisbəti isə, koronavirusundan çox daha aşağı səviyyədədir: 0.1%.

Koronavirusu üçün bu mərhələdə müalicə və ya peyvənd yoxdur

Qrip virusu üçün peyvənd və müalicə üsulları bütün dünyada istifadə edilir. Ancaq koronavirusunun bu anda peyvəndi və ya müalicəsi tapılmır.

