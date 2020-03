Artıq koronavirusa yoluxanlar arasında gənclərə də tez-tez rast gəlinir. Bu gün amerikalı 19 yaşlı müğənni Şarlot Laurensdə də xəstəliyin olması təsdiqini tapıb.

Müğənni özü də bu barədə sosial mediada bildirib. O sağalacağına əmin olduğunu bildirərək pərəstişkarlarına müraciət edib:

“Evdə qalın. Özünüzü xəstə hiss etsəniz də, etməsəniz də. Ana-atanızı, nənə-babanızı fikirləşin”.

Qeyd edək ki, Şarlot Laurens aktrisa Krista Miller və ssenarist Bil Laurensin qızıdır.(oxu.az)

