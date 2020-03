Koronavirus xəstələrini müalicə edən həkimlərdən İNANILMAZ SÖZLƏR: Bizi məcbur edirlər ki...

Rusiya Həkimlər Birliyi ölkədə koronavirusla bağlı real vəziyyətin gizlədildiyini irəli sürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə birliyin rəhbəri Anastasiya Vasilyeva açıqlama verib. O iddia edib ki, Rusiyada koronavirusa yoluxanların sayı çox olsa da, hakim dairələr real göstəriciləri gizlədir. Onun sözlərinə görə, koronavirus xəstələri "sətəlcəm" diaqnozu ilə qeydiyyata alınır.

Həkimləri real vəziyyəti gizlətməyə məcbur edirlər deyən Vasilyeva bunun daha ağır fəsadlarının ola biləcəyi barədə xəbərdarlıq edib. O, koronavirusla mübarizədə tibbi ləvazimatların çatışmazlığından gileylənib.(publika.az)

