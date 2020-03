Angela Merkel də karantinə alındı

Almaniyanın kansleri Angela Merkel ev karantininə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Nazirlər Kabineti məlumat yayıb.

Məlumatda deyilir ki, bu günlərdə Merkelə hər ehtimala qarşı peyvənd vuran həkimdə koronavirus tapıldığı üçün kansler bu qərara gəlib.

Kansler bu gün keçirdiyi mətbuat konfransından sonra bu barədə öyrənib. Konfransda karantin qaydalarının sərtləşməsi haqqında qərar açıqlanıb. Belə ki, qarşıdan gələn iki həftə ərzində Almaniya vətəndaşlarına iki nəfərdən çox olmaqla toplaşmaq qadağan edilib.

Kansler öz vəzifələrini karantin şəraitində icra edəcəyini də açıqlayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.