Rusiyada raket-artilleriya zavodunun sursat anbarında partlayış olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Murmansk yaxınlığında, Roslyakovo mikrorayonunda yerləşən zavodda baş verib.



Patlayış nəticəsində 5 hərbçi yaralanıb. Onlardan ikisinin vəziyyəti ağır qiymətləndirilir.

