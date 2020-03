ABŞ-ın Nyu-York ştatında son sutka ərzində 4812 nəfərdə koronavirusa yoluxma aşkar edilib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ştatın qubernatoru Endryü Kuomo bildirib.



Onun sözlərinə görə, Nyu-Yorkda koronavirusa yoluxma halları artaraq 15 min 168-ə çatıb. Onlardan 1974 nəfəri xəstəxanalara yerləşdirilib.



