Mədət Quliyev onlayn müşavirə keçirdi

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin (MSN) onlayn rejimdə iclası təşkil olunub. Müdafiə Sənayesi naziri Mədət Quliyevin və məsul əməkdaşların iştirakı ilə keçirilən müşavirədə Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın koronavirus (COVID-19) infeksiyasına qarşı mübarizənin təşkili məqsədilə xüsusi rejimdə iş üzrə Təlimatından irəli gələn məsələlər müzakirə olunub.

MSN-dən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin rəhbərliyi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən koronavirus infeksiyasına qarşı qəbul edilən bütün qərarları dəstəkləyəcəyini, virusun yayılmasının qarşısının alınmasına kömək məqsədilə bundan sonra da hər cür ehtiyat tədbirlərinin həyata keçiriləcəyini qeyd edib.



Təlimata uyğun olaraq, əməkdaşların təhlükəsizliyinin təmini məqsədilə nazirliyin mərkəzi aparatında və tabeli müəssisələrində iclasların, müşavirələrin və toplantıların yalnız telefon və internet rabitəsi vasitəsilə keçirilməsi, mümkün olduğu halda əməkdaşların məsafədən işləmələrinin təşkili, o cümlədən 60 yaşdan yuxarı şəxslərin və öhdəsində azyaşlı uşağı olan qadınların iş davamiyyətinə güzəştli şərtlərin tətbiqi qərara alınıb.



Koronavirus (COVID-19) infeksiyasına qarşı mübarizə ilə əlaqədar ölkədə xüsusi rejim tətbiq olunduğu gündən Müdafiə Sənayesi Nazirliyi tərəfindən bütün tabeli müəssisələrdə bir sıra qabaqlayıcı profilaktik tədbirlərin həyata keçirildiyi diqqətə çatdırılıb. Operativ Qərargahın tövsiyələrinə uyğun olaraq, bütün ezamiyyətlər dayandırılıb, əməkdaşlara xarici ölkələrə şəxsi səfərləri məhdudlaşdırmaq məsləhət görülüb, vətəndaşların qrup halında və fərdi surətdə qəbulları təxirə salınıb, müraciətlərə yalnız elektron və telefon rabitəsi vasitəsilə baxılması təmin edilib.



Müşavirədə Müdafiə Sənayesi Nazirliyi tərəfindən Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fonduna vəsaitin köçürüldüyü bildirilib.



