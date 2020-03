Təcili tibbi yardım maşınında Bakıya sərnişin daşınır - VİDEO

Sosial şəbəkələrdə Dövlət Yol Polisinin əməkdaşları tərəfindən Bakıya sərnişin daşımağa cəhd edən təcili tibbi yardım maşını saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, kadrlarda təcili tibbi yardım maşınının içində sürücüdən əlavə, ən azı dörd nəfərin olduğunu görmək olar.

Yeri gəlmişkən, sürücü polis əməkdaşlarının haqlı suallarına cavab verə bilməyib.

İlk növbədə bəhanə gətirmək istəyən həmin şəxs sonra polisin əmrinə tabe olub.

Qeyd edək ki, təcili tibbi yardım maşınında olanlar avtomobili tərk ediblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.