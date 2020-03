Azərbaycanda tikinti materiallarının istehsalı 22% azalıb

Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda tikinti materiallarının istehsalı sahəsində fəaliyyət göstərən müəssisələr tərəfindən istehsal olunan məhsulun ümumi dəyəri 21,9% azalaraq 82 mln. manat təşkil edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tikinti gipsinin istehsalı 2,3 dəfə, hörmə üçün hazır beton qarışığının istehsalı 13,7%, betondan yığma tikinti konstruksiyalarının istehsalı 10,7%, tikinti kərpicinin istehsalı 2,2% artıb, asfaltın istehsalı 5,5%, tikinti əhənginin istehsalı 14%, sementin istehsalı 19,8%, sementdən, süni daşdan və ya betondan tikinti blokları və kərpiclərinin istehsalı isə 62% azalıb.

