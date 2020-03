Tokio Olimpiadası bir il sonraya keçirilir

Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunları koronavirus pandemiyası səbəbindən təxirə salınacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi (BOK) bunu yaxın saatlarda, ən gec isə bir neçə gün ərzində açıqlayacaq.

Bildirilir ki, Olimpiada 2021-ci ildə təşkil olunacaq. Öncədən yarışın iyulun 24-dən avqustun 9-dək keçirilməsi planlaşdırılırdı.

Qeyd edək ki, uzun müddət yarışı təxirə salmamaqda israrlı olan BOK sonradan üç variant – 2021-ci, 2022-ci il və ya 45 gün ertələnmə variantlarını nəzərdən keçirirdi.



