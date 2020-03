Mədəniyyət Nazirliyi Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fonduna vəsait köçürməyə qərar verib

Metbuat.az xəbər verir ki, Mədəniyyət Nazirliyinin Mərkəzi Aparatının əməkdaşları üçün 2020-ci ildə nəzərdə tutulan bir aylıq mükafat məbləği (100 000 manat həcmində) hər bir əməkdaşın razılığı ilə könüllü olaraq Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması və onunla mübarizə istiqamətində səhiyyə tədbirlərinin həyata keçirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasında əhalinin sağlamlığının qorunması və koronavirus infeksiyasına qarşı mübarizənin gücləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” 2020-ci il 19 mart tarixli Fərmanına əsasən yaradılan Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fonduna köçürülməsi qərara alınıb.

