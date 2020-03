#TəmizƏllər kampaniyası çərçivəsində BMT-nin rezident əlaqələndiricisi Qulam İshaqzaidən estafeti qəbul edən İqtisadiyyat naziri Mikayil Cabbarov kampaniyada iştirak edib.

Metbuat.az bildirir ki, nazir videoda sadə gigiyena qaydaları barədə məlumat verib.

M.Cabbarov estafeti UNİCEF-in Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Edvard Karvardinə ötürüb.

