​“AzerGold” və tərəfdaşları Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fonduna ianələr edib

“AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin (QSC) İdarə Heyəti dövlət başçısının 19 mart 2020-ci il tarixli “Azərbaycan Respublikasında əhalinin sağlamlığının qorunması və koronavirus infeksiyasına qarşı mübarizənin gücləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” Fərmanına əsasən yaradılmış Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fonduna 300.000 AZN məbləğində ianə ayrılmasına dair qərar qəbul edib. Müvafiq vəsait “AzerGold” QSC-nin əməkhaqqı fondundan cəlb ediləcək.



Metbuat.az xəbər verir ki, bununla yanaşı, Cəmiyyətin podratçıları, “Star Mining”, “Azplast 2012” və “AT Geotech” şirkətləri də dövlət başçısının təşəbbüsünə qoşularaq, ayrılıqda 50 min azn olmaqla, ümumilikdə 150 min azn vəsaiti Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fonduna köçürəcək.

“AzerGold” koronovirus pandemiyası ilə mübarizədə Azərbaycan ictimaiyyəti ilə həmrəy olduğunu bir daha bəyan edir.

