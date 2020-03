Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fonduna 200 000 manat vəsait köçürəcək

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fonduna 200 000 manat məbləğində vəsait köçürəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin tabeliyində olan "Ərazi Tikinti-Planlaşdırma Mərkəzi" publik hüquqi şəxsi tərəfindən Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fonduna 200 000 manat məbləğində vəsait köçürülməsi qərara alınıb.

Bütün dünyanın koronavirusa qarşı mübarizə apardığı bu dövrdə Komitənin kollektivi də xalqımızla həmrəydir.



