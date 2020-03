"Hazırda Azərbaycanda 61 aktiv koronavirus xəstəsi var".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın yaydığı açıqlamada bildirilib.

"Bu günə qədər COVİD-19 virusuna yoluxma halları sırasında xarici ölkələrdən gələn vətəndaşlar üstünlük təşkil edir. Artıq Azərbaycan ərazisində ölkə daxilində də yayılma halları aşkarlanıb", - məlumatda vurğulanıb.



