Bu gecə Bakı ərazisində fəaliyyət göstərən "Rusalka" adlı masaj salonunda hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən reyd keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Əcəmi Naxçıvani küçəsi 120 ünvanında yerləşən "Rusalka" masaj salonunda qeyri-qanuni fəaliyyət göstərən əxlaqsızlıq yuvası aşkarlanıb.

Həmin massaj salonunda keçirilən reyd zamanı bir çox məqamlar üzə çıxıb.

Qeyd edək ki, videonu bloger Ata Abdullayev çəkib.

